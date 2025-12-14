蠍座・女性の運勢 社会面、とりわけお金に関する現実的な状況が、刺激となって飛び込んできやすいとき。現在の蠍座、非常に前向きな気持ちを持つもののまだどこか心のなかで踏んぎりがつかない…そんな状態なのかも。大きな判断をしたいがしきれない。もしそんな状態にいるのなら、「このお金がいますぐいる！」（たとえば）みたいな状況が蠍座の背中を強く押し、結果として何かの決意を固めさせてくれる印象です。最初は多少ショ