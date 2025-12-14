¡Ö²¿¤ä¤éÊ¶¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡×¡ÚÏÃÂê¤Î¥Ý¥¹¥È¡Û141.3ËüÉ½¼¨¡¢10Ëü¤¤¤¤¤Í¤Î?Ê¶¤ì¥³¡¼¥®¡¼?¤½¤ó¤Ê¥Ý¥¹¥È¤¬X¾å¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£X¥æ¡¼¥¶¡¼¤Îkogi_musu¡Ê¡÷kogi_musu¡Ë¤µ¤ó¤¬2025Ç¯12·î4Æü¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¸¼´Ø¤Ç¤Î°ìËë¤òÂª¤¨¤¿¼Ì¿¿¡£·¤¤òÍú¤¯Ì¼¤µ¤ó¤È¡¢Èà½÷¤¬ÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤¢¤í¤¦ÀÖ¤¤¥é¥ó¥É¥»¥ë¤Î´Ö¤Ë¡¢¤Ê¤Ë¤ä¤é¥â¥Õ¥â¥Õ¤·¤¿ÊªÂÎ¤¬ÄÃºÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÀµÂÎ¤Ï......¥¦¥§¥ë¥·¥å¡¦¥³¡¼¥®¡¼¤Î¥°¥ê¥³¤Á¤ã¤ó¡Ê10ºÐ¡¦½÷¤Î»Ò¡Ë¤À¡£