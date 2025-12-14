射手座・女性の運勢 あえて自分自身の意思や、やる気を押し通すことで、現状打開のきっかけがつかめそうなタイミングです。現在、鋭い冴えと物ごとへの前向きな好奇心を併せ持つパワフルな状態の射手座。特に家・生活の状況や家族関係については、今後に向け何かを変えていかなくてはならないと思ってきたはず。ただ意識はあっても、そのきっかけはつかめないできたでしょう。が、「状況が整うのを待つ必要はないのかもしれない」