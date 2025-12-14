山羊座・女性の運勢 自分を取り巻く身近な状況のなかにある停滞感を打ち破りたくなるとき。特に対人関係や、「ここが問題で何とかしたいとは思いつつ、なかなかきっちり変えられない」という何かがあるのなら、そこにフラストレーションを感じ「自分から動いて何とかしよう」と思うのでは。現状、山羊座は自分の内側を整理し、いっそうシンプルになっていきたいという意欲が高まっているので、その一環なのでしょう。不要な