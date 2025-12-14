取材に応じる自民党の小林政調会長（中央）ら＝14日午後、徳島市自民党の小林鷹之政調会長は14日、隣接県を一つの選挙区にする参院選の「合区」に関し、2028年の参院選を念頭に解消すべきだとの考えを示した。徳島市で記者団に対し「憲法改正と関係するが、速やかに答えを出す必要がある。次の選挙に向け、強い思いで各党と協議していく」と述べた。7月の参院選を振り返り「徳島県連の皆さんが高知出身の候補と心を一つに戦っ