世界で一番有名な日本の伯爵令嬢は、フランス人も認める美貌の持ち主で、性格も良かった。ノンフィクション作家の平山亜佐子さんは「通称バロン薩摩と結婚した千代は、夫に同行し、20世紀前半のパリでまさにセレブというべき豪華な生活を送った」という――。※本稿は、平山亜佐子『戦前エキセントリックウーマン列伝』（左右社）の一部を再編集したものです。■お妃候補にもなった伯爵令嬢その美貌から「ドーリー」とよばれた千