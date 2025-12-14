インフルエンザ、コロナ、かぜ……体調を崩したとき、必要な分だけきちんと休むことができているだろうか。医師の木村知さんは「会社や学校を『休むこと』に負い目を感じる人がいまだに多い。『体調不良＝自己管理の問題』とするような医学的に誤った認識にくわえて、“制度”にも日本特有の問題がある」という――。■コロナ禍唯一の収穫は「休めるようになったこと」ついこの前までの、あのうだるような暑い日々がおわったと思っ