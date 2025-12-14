現地時間12月14日、香港・シャティン競馬場で行われた第7R・香港マイル（G1・3歳上・芝1600m・1着賞金2016万香港ドル＝約4億円）でZ.パートン騎乗、ヴォイッジバブル（せん7・P.イウ）が勝利した。2着に日本馬のソウルラッシュ（牡7・栗東・池江泰寿）、3着にレッドライオン（せん6・J.サイズ）が入った。勝ちタイムは1:33.47（良）。日本馬、C.ルメール騎乗のエンブロイダリー（牝3・美浦・森一誠）は11着敗退となっている。