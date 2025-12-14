男性にとって、低料金で女性と２人きりになれるカラオケ店は使い勝手の良いデートスポットでしょう。しかし、庶民的すぎる場所だけに、ムード作りを怠ると相手が機嫌を損ねるかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身女性500名に聞いたアンケートを参考に「カラオケデートで『手抜きしすぎ！』と女性を怒らせる態度９パターン」をご紹介いたします。【１】「次はあの曲歌って」と、お客モードでずっと彼女に歌わせる「一