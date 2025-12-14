第７０回有馬記念・Ｇ１（１２月２８日、中山・芝２５００メートル）の登録馬が１２月１４日、発表された。フルゲートは１６頭で、今年は２２頭が登録している。ファン投票で昨年のドウデュースを上回る史上最多の６１万２７７１票を獲得したレガレイラ（牝４歳、美浦・木村哲也厩舎、父スワーヴリチャード）は牝馬では史上初の連覇がかかる。今回は５戦ぶりにクリストフ・ルメール騎手とのコンビとなる。昨年、レガレイラを