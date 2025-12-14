◆香港マイル・Ｇ１（１２月１４日、香港シャティン競馬場・芝１６００メートル）日本勢は２頭が出走したが、１９年アドマイヤマーズ以来、５頭目の勝利はならなかった。２３年４着、２４年２着と３年連続の挑戦で、引退レースとなるソウルラッシュ（牡７歳、栗東・池江泰寿厩舎、父ルーラーシップ）は、クリスチャン・デムーロ騎手が騎乗。直線は香港のヴォイッジバブル（ザカリー・パートン騎手）との追い比べとなったが、ゴ