「仲が悪いわけじゃない。むしろ互いを思いやっているのに、その気持ちがうまく届かない、届けられない日がある。そんな曖昧な距離感こそ、言葉にしにくく、気づいたときには小さな溝になっている」結婚は他人同士が家族となるもの。それぞれの価値観をすりあわせていくことも大切になります。しかも妊娠・出産・育児のようなことは、ふたりだけの生活からまたさまざまな考え方の違いも出てきて当然。結婚前から話し合いをしてきて