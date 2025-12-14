◇YANMAR presents「THE LEGEND DERBY YOICHIRO KAKITANI -LAST MAGIC-」OSAKA PINK 4-3 OSAKA BLUE(14日、ヨドコウ桜スタジアム)サッカー・Jリーグのセレッソ大阪や日本代表などで活躍した柿谷曜一朗選手の引退試合が14日に行われ、柿谷選手が決勝点を挙げました。この試合はセレッソ大阪OBを中心とするOSAKA PINKと、ガンバ大阪OBを中心とするOSAKA BLUEが対戦。OSAKA PINKの一員として出場した柿谷選手は前半35分、ドリブルで切