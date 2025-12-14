関学大を破って2連覇を果たし、喜ぶ立命大＝甲子園アメリカンフットボールの全日本大学選手権決勝、第80回甲子園ボウルは14日、甲子園球場で行われ、立命大（関西2位）が関学大（関西1位）との史上初の関西勢対決を38―14で制し、2年連続10度目の優勝を果たした。立命大は最初の攻撃シリーズでQB竹田がWR仙石へ先制TDパスを決め、さらに竹田がTDランと主導権を握った。21―14で折り返した後半はRB蓑部らのラン主体に攻めてリー