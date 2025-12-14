第77回阪神ジュベナイルフィリーズ（14日・阪神11R1600メートル芝18頭、G1）2番人気のスターアニス（松山弘平騎乗）が1分32秒6で優勝し、G1制覇で重賞初勝利を挙げた。1着賞金は6500万円。このレースで松山騎手、高野友和調教師ともに初勝利。中団追走のスターアニスは最後の直線、横に広がる馬群の外めを駆け抜け、4番人気のギャラボーグに1馬身1/4差をつけて快勝した。さらに首差の3着は6番人気のタイセイボーグ。1番人気の