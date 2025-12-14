この度4MEEEでは、「限られた時間で最大限のキレイをつくる」スマートなビューティーアイテムを選出する『4MEEE Smart Beauty Award 2025』を開催。エントリー商品の中から、総合大賞・部門大賞を決定します。「4MEEE Smart Beauty Award 2025」って？今まさに、キャリアや家庭を築く渦中にいる4MEEE世代。“忙しい日々の中でもキレイを諦めたくない”という女性達が、「限られた時間で最大限のキレイをつくる」スマートなビューテ