タレント南明奈（36）が、13日深夜放送のテレビ東京系「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（土曜深夜0時55分）に出演。夫のよゐこ濱口優との交際を振り返った。南は18年、5年の交際期間を経て濱口と結婚。交際中について「最初から隠す気はなかったです。手つないでも歩いてたし、テーマパークも行ってたし、車も横に乗ってたし」と語った。また「付き合って半年ぐらいの時、表参道でお買い物していた時に『あ、この人記者の方