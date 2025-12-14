新しい1週間が始まります。今週の運勢はどうなるのでしょうか？12月15日（月）〜12月21日（日）の運勢を、明翁ヘカテの12星座週間占いでチェックしましょう！第1位★双子座運勢第1位！今週のテーマは 「信頼できる相手が、あなたを次の旅へ導く」です。これまでの価値観を超えて、新たな協力者・理解者が現れる兆し。相手はあなたの迷いを照らす「ガイド」のような存在で、その関わりを通して人生の方向性が一段クリアにな