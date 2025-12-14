ウナギ喰らい演歌歌手として話題の桜ちかこ（年齢非公表）が14日、上野ライブスペースQuiでクリスマス記念ライブを行った。25周年記念曲「桜吹雪」、「流氷酒場」など14曲を熱唱した。オープニングでは、かっぽう着を着て、客席から登場。その後、着物、サンタクロース姿など衣装チェンジを経てビジュアルでも沸かせた。幼少期からウナギ好きとして知られており、歌手生活を続ける上で外せない栄養源と話していた。この日も