青森県東方沖を震源とする８日の地震を受け、八戸市などの飲食店が苦境に立たされている。忘年会シーズンのかき入れ時に休業に追い込まれたり、「北海道・三陸沖後発地震注意情報」の影響による自粛ムードでキャンセルが相次いだりしている。震度６強の地震に見舞われた市中心街の複合ビル４階のレストラン「サードプレイス」では、厨房（ちゅうぼう）設備が壊れ、９日から営業中止が続く。冷蔵庫が倒れてガラス扉を破損し、入