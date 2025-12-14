暮れのグランプリ「第70回有馬記念」（28日、中山）の登録馬が14日、発表された。フルゲート16頭に20頭が登録。ファン投票の上位10頭には優先出走権があり、現時点では以下の16頭が出走可能となっている。レガレイラ（牝4＝木村、ファン投票1位）メイショウタバル（牡4＝石橋、同4位）ジャスティンパレス（牡6＝杉山晴、同6位）ミュージアムマイル（牡3＝高柳大、同7位）ダノンデサイル（牡4＝安田、同8位）ヘデント