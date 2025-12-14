■全⽇本ショートトラックスピードスケート選⼿権（14日、東京辰巳アイスアリーナ）【競技日程一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪まで100日開会式は2月6日にミラノで開催、前回大会は金メダル3個ショートトラック、ミラノ・コルティナ五輪の日本代表選手（計9名）が発表された。宮⽥将吾 （22、⽇本通運）らすでに代表入りを確実としていた男女各3名に加え、男子の最後の1枠は岩佐暖（29、きらぼし銀