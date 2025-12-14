48歳、元関東最大級ギャングの幹部が、10歳以上年下の大阪喧嘩自慢・シェンロンを右フックで粉砕。一時、担架が投入される衝撃のKO劇でRIZINファイターたちを「すごいな…」と唸らせる実力を見せつけた。【画像】KOを決定づけた戦慄の右フック（複数カット）朝倉未来がCEOを務める、1分1ラウンドの格闘技イベント『BreakingDown18』が14日、さいたまスーパーアリーナ・コミュニティアリーナで開催。第14試合バンタム級キックル