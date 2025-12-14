２歳女王を決める阪神ジュベナイルフィリーズ・Ｇ１（１２月１４日、阪神競馬場・芝１６００メートル）は、松山弘平騎手とコンビを組んだ２番人気のスターアニス（牝２歳、栗東・高野友和厩舎、父ドレフォン）が制覇。この結果を受けて、現役時代に中央＆地方で通算４４６４勝を挙げた元騎手の安藤勝己氏（アンカツ）が１４日のレース直後に自身のＸ（旧ツイッター）で更新した。初めてのマイル戦で勝利をつかんだスターアニス