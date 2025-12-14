◇第77回阪神ジュベナイルフィリーズ（2025年12月14日阪神競馬場）重賞勝ち馬の不在で混戦ムードだったG1「阪神ジュベナイルF」が14日に阪神競馬場で行われ、スウィートハピネスは4着だった。騎乗した高杉は「中1週だったけど、気持ちの部分で我慢してくれた。走る馬ですね。今日は前の馬に少し切れ負けしたけど能力は十分ある」と今後に大きな期待を寄せた。レースは単勝2番人気のスターアニスが制し、G1初制覇を飾った