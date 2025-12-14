ニュース番組『わたしとニュース』の10日放送回にタレントのSHELLYが出演。その際に、性教育に悩む父親からの質問に対し、アドバイスをする場面があった。【映像】国会に呼ばれた際のSHELLY（動画あり）番組では「子どもの性教育問題」について取り上げた。すると、視聴者から「父親が娘にできる性教育ってどんなことでしょうか。難しいことなのに、母親だけに任されるのは違うことだと思います」との質問が寄せられた。これ