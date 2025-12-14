◇ザ・レジェンド・ダービーYOUICHIROKAKITANI〜ラスト・マジック〜大阪ピンク4―3大阪ブルー（2025年12月14日ヨドコウ桜スタジアム）柿谷曜一朗氏の引退試合が14日、ヨドコウ桜スタジアムでセレッソ大阪とガンバ大阪の大阪ダービーのコンセプトで行われた。G大阪側の「OSAKABLUE（大阪ブルー）」は本田圭佑がプレーイングマネジャーとして指揮。前半3分にFW家長昭博のクロスをゴールに流し込んで先制点を挙げた。