「岩手読書感想文コンクール」表彰式に駆け付けた米大リーグ・エンゼルスの菊池雄星投手＝14日午前、盛岡市盛岡市出身で、読書家として知られる米大リーグ・エンゼルスの菊池雄星投手が審査に協力する「岩手読書感想文コンクール」（岩手日報社など主催）の表彰式が14日、同市であった。駆け付けた菊池投手は、高校生からメンタル面を整えるコツを問われ「負けたとしても引きずらない。不安になっても、落ち込んでもいい。ただそ