将棋のトップ棋士12人が東西に分かれてチーム戦を行うSUNTORYオールスター東西対抗戦2025が14日、東京都内で開催され、西軍が5勝1敗で優勝した。対局の合間に行われたトークショーでは各棋士が軽妙なトークを展開。「今ハマっているもの」のテーマに藤井聡太王将（23）＝6冠＝は「バイブコーディング」と答えた。バイブコーディングとはコンピューターのアプリを開発するためのコード（コンピューター言語）をAIで手軽に生成す