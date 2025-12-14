【YANMAR presents 柿谷曜一朗 引退試合 LAST MAGIC】OSAKA PINK 4−3 OSAKA BLUE（12月14日／ヨドコウ桜スタジアム）【映像】本田の鬼プレス→家長の無慈悲シュート本田圭佑の鬼プレスから家長昭博の容赦ないシュートで追加点。柿谷曜一朗の引退試合での無慈悲な一撃に、ファンが驚愕している。12月14日、ヨドコウ桜スタジアムで「YANMAR presents 柿谷曜一朗 引退試合 LAST MAGIC」が開催され、OSAKA PINK（セレッソ大阪勢が