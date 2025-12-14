全国から自慢の魚が大集合！日本最大級のグルメフェス「魚ジャパンフェスティバル」が開催されました。北海道タラバガニの希少部位「ふんどし」や、ノドグロ炙りとメヒカリ刺しの福島全部のせ丼など、海の幸のごちそうをたっぷりご覧あれ！