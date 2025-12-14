◇第77回阪神ジュベナイルフィリーズ（2025年12月14日阪神競馬場）重賞勝ち馬の不在で混戦ムードだったG1「阪神ジュベナイルF」が14日に阪神競馬場で行われ、単勝6番人気のタイセイボーグは3着だった。騎乗した西村淳は「本当に良い状態だった。はずんでました。関係者の方が凄く良い状態でもってきてくれた。いい結果を出せなくて申し訳ない」と悔しさを隠さなかった。レースは2番人気のスターアニスが制しG1初制覇。