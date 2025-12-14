ブランド卵「ヨード卵・光」を展開する日本農産工業は、2025年12月15日と20日に「ヨード卵・光」のサンプリングとともに、"ちょっと頑張れた一年の自分"を褒める、付箋広告連動イベントを新宿で開催します。頑張った一年をしっかり褒めて、おいしい卵をゲット10メートルを超えて掲出される「ヨード卵・光」のビジュアルに、当日配布する"金のたまご型付箋"へ"今年一年で自分を褒めたいこと"を記入し、貼り付けていく参加型イベント