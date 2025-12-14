（新北中央社）毎年大みそかの恒例となっている北部・新北市の花火イベントが今年も行われる。今回は初めて淡水区と八里区の2カ所にステージが設けられ、八里側のトリは日本のシンガーソングライター、ヒグチアイさんが務める。両区は市内を流れる淡水河を挟んで対岸に位置する。双方を結ぶ淡江大橋が来年に開通することを記念し、ダブルステージが企画された。ステージイベントは31日午後4時半に始まり、花火は同午後8時26分から