「歩くと足が痛いけど、休むと治まる」――このような症状に心当たりがある方は要注意です。それは「末梢動脈疾患（PAD）」という病気の初期症状かもしれません。動脈硬化が原因で血流が悪くなり、放置すると最悪の場合「足の切断」に至るリスクもあります。そこで、宇都宮誠先生に末梢動脈疾患の症状や進行、そして適切な治療法について詳しく解説してもらいました。 監修医師：宇都宮 誠（TOWN訪問診療所城南院）