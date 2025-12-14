インテルが、トッテナム・ホットスパー（スパーズ）に所属するイタリア代表GKグリエルモ・ヴィカーリオの獲得に関心を示しているようだ。13日、イタリア紙『ガゼッタ・デッロ・スポルト』が報じた。インテルでは2023年夏にバイエルンから加入したスイス代表GKヤン・ゾマーが正GKを務めている。しかし、今月17日に37歳となるゾマーのパフォーマンスは衰えが顕著。契約最終年を迎えた同選手の後継者探しに、“ネッラズーリ”の上