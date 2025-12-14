TWICEのダヒョンが韓国の映画授賞式で新人賞の栄誉に輝いた。今月にはドラマ初出演も控えるなか、アイドル活動と並行して女優業でも着実に歩みを進めている。【写真】K-POPアイドル出演ドラマ、「R-18描写」で賛否ダヒョンは12月10日、ソウル龍山区（ヨンサング）のソウルドラゴンシティで開催された「2025 ソウル国際映画大賞」授賞式で「女優新人賞」を受賞した。「ソウル国際映画大賞」は韓国映画俳優協会が主催する映画賞で、2