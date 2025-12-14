バセドウ病眼症は甲状腺機能の状態とは必ずしも連動せず、独自の経過をたどることがあります。症状の進行段階に応じた適切な評価と治療が必要です。ここでは眼症の活動期と安定期の違い、そして具体的な治療アプローチについて解説します。 監修医師：久高 将太（琉球大学病院内分泌代謝内科） 琉球大学医学部卒業。琉球大学病院内分泌代謝内科所属。市中病院で初期研修を修了後、予防医学と関連の深い内分泌代謝科を専