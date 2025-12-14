春秋制から秋春制へ移行する2026−27シーズンのJ1・J2・J3リーグに参戦する全60クラブが決まった。鹿島アントラーズが9年ぶり9度目優勝を果たしたJ1には、同じく茨城県をホームとする水戸ホーリーホックが初参戦。V・ファーレン長崎も2018年以来の昇格を果たした。そして、ジェフユナイテッド千葉がプレーオフを制して17年ぶりJ1復帰を決め、特別なシーズンに“オリジナル10”の現存する全9クラブがJ1に集結した。J1からJ2へ