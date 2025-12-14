卓球の「WTTファイナルズ香港2025」は14日、男子シングルス準決勝が行われ、世界ランキング5位の張本智和（トヨタ自動車）が同2位の林詩棟（中国）と対戦。ゲームカウント4－3で勝利し、決勝進出を決めた。 ■激闘後にまさかの展開 大会最終日となったこの日、男子シングルス準決勝の第1試合で、張本智は世界2位の林詩棟と対峙。フルゲームにもつれ込む熱戦となったが、最終第7ゲームを11－8で奪