俳優の横浜流星（29）が主演を務めるNHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（日曜後8・00）の最終回が14日に放送される。一橋治済が2人…。第46話の衝撃のラストから始まった怒とうの展開と“べらぼう”な結末が大きな反響を呼んだ。石井さんが描いた第47話は…。「饅頭こわい」。定信（井上祐貴）や平蔵（中村隼人）たちの仇討ち計画は、治済（生田斗真）に気づかれる。治済は毒まんじゅうで大崎（映美くらら）を死に