アイドルグループ・Devil ANTHEM.の水野瞳が2026年2月13日、2nd写真集を白夜書房より発売する。先行カットが解禁された。【画像】ゴールドビキニで“圧巻”なボディ、水野瞳の先行カット今回の撮影場所は台湾。台湾でもより温暖で過ごしやすい台南、そして高雄から船で渡った南の島風情の小琉球にて、解放感あふれる水野のショットを収めた。写真集のテーマは「これまでの自分を振り返る」。少し大人になった水野がかわいい