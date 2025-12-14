今年で100年を迎えた「土浦全国花火競技大会」＝2025年11月、茨城県土浦市日本三大花火大会の一つと呼ばれる茨城県土浦市の「土浦全国花火競技大会」が、今年で100年を迎えた。1925年の初開催以来、第2次世界大戦や新型コロナウイルス禍に伴う開催中止を乗り越え、秋の風物詩として定着。大会事務局を担う市は地元企業や飲食店と連携し、観光振興に注力する。（共同通信＝小林笙子）「わあ、きれい！」。11月1日、霞ケ浦の河口