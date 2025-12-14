現役ドラフトが9日に開催されたが、今年の特徴のひとつとして、昨年の現役ドラフトで0だった“外野手登録”の選手が6人指名されたこと。オリックス・茶野篤政は西武へ、西武・平沼翔太はオリックスへ“トレード”のような形の移籍となるなど、中日・濱将乃介がDeNA、ヤクルト・濱田太貴が阪神、ソフトバンク・佐藤直樹が楽天、阪神・井上広大がロッテへ移籍することになった。そのうち、左打者は茶野、平沼、濱の3人、右打者は