Image: SURGE 2024年2月14日の記事を編集して再掲載しています。世界初のビックリドッキリメカ。 タイ王国のトゥクトゥクやインドのリクショーなど、アジアでは人や物を運ぶ3輪自動車が走っていますよね。また個人で移動するなら、お手軽なスクーターに乗っている人も多い印象です。ハイブリッドを極めた乗り物そんな2種類の乗り物が合体したり離脱できる、超合金ロボみたいな電動リクショー