冬コーデで活躍するニットアイテム。ミドル世代のきれいめコーデには、シックな黒ながら、存在感のあるデザインで着映えるトップスがイチオシです。そこで今回は、スパンコールやフラワーモチーフを取り入れた黒のカーディガンを【ZARA（ザラ）】からピックアップ。ワンランク上の着こなしで、人と差を付けてみて。 1枚でドレッシーに決まるスパンコール付きカーデ