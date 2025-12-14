明日15日、北海道は広い範囲で雪が降り、本州の日本海側は雨や雪の降る所が多いでしょう。北日本では猛吹雪となる所もあり、暴風、大雪などに警戒が必要です。本州の太平洋側や四国、九州は晴れる所が多いですが、この時季らしい寒さとなり、空気が乾燥する所があるでしょう。明日15日北海道と本州の日本海側は雪や雨明日15日は、発達した低気圧が千島近海に進み、日本付近は西高東低の強い冬型の気圧配置になる見込みです。北海