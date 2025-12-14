宮崎が初のJ2昇格、滋賀が初のJリーグ参入を決めたJ2昇格プレーオフ決勝とJ3・JFL入れ替え戦が終わった12月14日、来季のJ2、J3の40クラブ全ての陣容が決まった。J2昇格プレーオフでは、FC大阪とテゲバジャーロ宮崎が対戦した。引き分け以上でリーグ成績によりFC大阪の昇格が決まる一戦だったが、Axisバードスタジアム（鳥取県）での開催になったゲームは宮崎がゴールラッシュを見せて4-0の快勝。初のJ2昇格を勝ち取った。ま