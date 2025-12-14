2026年秋公開予定の映画『踊る大捜査線 N.E.W.（エヌ・イー・ダブリュー）』の公式エックスが13日にオフショットを公開。主演を務める織田裕二の誕生日を撮影現場で祝福する様子が公開されると、ファンから反響が寄せられた。【写真】撮影現場で58歳の誕生日を迎えた織田裕二『踊る大捜査線 N.E.W.』は「踊る」シリーズの最新作。脱サラをして湾岸署刑事課に配属された異色の警察官・青島俊作（織田）を主人公に、「NEXT． EVO