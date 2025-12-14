俳優の黒川想矢（１６）が１４日、都内で自身初となるカレンダーの発売を記念したお渡し会イベントを行った。自身が大ファンという写真家・川島小鳥さんによるフィルム撮影。「泳ぐのがすごく好きで、魚の気分になれる」と、東京・池袋のサンシャイン水族館をロケ地に選んだ。「川島さんの撮るフィルムの音が心地良くて、その時間がすごく好きでした。心を通わせながら撮影できた時間は宝物」と振り返り、「好きを詰め込んだ一